İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde, Walsall kanalına sodyum siyanür dökülmesinin ardından yetkililerden ciddi sağlık riski uyarısı yapıldı. Suyla teması olanların potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Kimyasal sızıntının ciddiyeti büyük

Walsall Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, kanalın kimyasal maddeyle kontamine olması "büyük bir olay" olarak değerlendirildi ve çok yönlü müdahalelere başvuruldu. Çevre Ajansı, suda sodyum siyanür ve diğer kimyasalların seviyelerini test etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sodyum siyanürün su içinde çözüldüğü ve bu durumun tehlikeli olabileceği ifade ediliyor.

Halk sağlığı için öneriler

Belediye yetkilileri, halkı kanal ve çevresindeki alanlardan kaçınmaları konusunda uyardı. Su ile doğrudan temasın sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceği vurgulandı. Ayrıca, kanaldan balık yakalayanların bu balıkları tüketmemesi gerektiği belirtildi.

Yetkililerden açıklama

Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry, kimyasalın nöbetlere, kusmaya ve bilinç kaybına neden olabileceğini doğruladı. Perry, “Halkın endişelerini anlıyoruz. Elimizden geleni yaparak doğru önlemleri alacağız” dedi.

Sağlık tavsiyesi ve acil yardım

Çevre Ajansı, sodyum siyanüre maruz kalan bireylerde baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kalp atış hızında değişiklikler ve bilinç kaybı gibi semptomlar görülebileceğini açıkladı. Etkilenen kişilerin 111’i veya acil durumlarda 999’u arayarak sağlık tavsiyesi almaları önerildi.