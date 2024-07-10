Bulgaristan'ın güneybatısındaki Heraclea Sintica antik kentinde yapılan kazılar sırasında, arkeologlar 2 metre uzunluğunda oldukça iyi korunmuş bir mermer Hermes heykeli keşfettiler. Heykel, MS 388 yılında meydana gelen bir depremin ardından kanalizasyona yerleştirilmiş ve toprakla kaplanmıştı. Bu durum, heykelin bu kadar iyi korunmuş olmasını açıklıyor.

Heykelin korunmuş durumu ve özellikleri

Çalışmayı yürüten arkeolog ekibine liderlik eden Lyudmil Vagalinski, heykelin baş kısmının da bulunduğunu ve çok iyi korunmuş durumda olduğunu belirtti. Ancak, heykelin ellerinde birkaç kırık var.

Heykelin eski bir Yunan orijinalinin Roma kopyası olduğunu belirten Vagalinski, keşfin önemine vurgu yaptı. Arkeologlar, depremin ardından heykelin kanalizasyona dikkatlice yerleştirildiğini ve bu sayede toprakla kaplanarak korunduğunu düşünüyorlar.

Heraclea Sintica'nın tarihi

Heraclea Sintica, antik Makedon kralı II. Philippos tarafından, MÖ 356 ile MÖ 339 yılları arasında kurulan bir şehir. Şu anda Pirin Makedonya’nın Bulgar bölgesinde yer alıyor. Şehir, Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nda resmi din olarak kabul edilmesinden sonra bile eski tanrılarına sahip çıkan halkı ile dikkat çekiyor.

Arkeologlar, Heraclea Sintica halkının Hıristiyanlığa geçiş döneminde bile heykeli korumaya çalıştığını belirtiyor. Pagan olan her şeyin yasaklandığı bu dönemde, halkın yeni ideolojiye katılmış olmasına rağmen eski tanrılarını da koruma çabası içinde olduğunu düşünüyorlar.

Hermes heykeli ve önemi

Hermes, Antik Yunan panteonunda tanrıların habercisi olarak biliniyordu. Uzmanlar, depremin olduğu sıralarda heykelin kanalizasyona yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak bunun antik tanrıyı korumak amacıyla mı, yoksa Hıristiyanlığın yükselişi nedeniyle gözden düşen pagan uygulamalarının sembolik bir reddi olarak mı yapıldığı belli değil.

Heraclea Sintica, depremden sonra hızlı bir düşüşe geçti ve MS 500 civarında terk edildi. Arkeologlar, bu önemli keşfin antik Roma dönemi hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını umuyorlar.