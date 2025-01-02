Regaip Kandili, İslam dünyasında önemli bir gece olarak kabul edilmekte ve bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, Regaip Kandili namazının vaktini araştırıyor. Regaip Kandili namazı, akşam namazının ardından kılınır ve 2 rak'at olarak eda edilir.

Regaip gecesi: Recebin ilk cuma geceyi anlamı ve ibadetlerin fazileti

Regaip Gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece, yani Receb ayının ilk cuma gecesidir. Müslümanlar için çok önemli bir gecedir çünkü Allahü Teâlâ bu gece müminlere ihsanlar ve ikramlar yapar, günahları affeder. Bu gece yapılan ibadetler, dua ve dilekler geri çevrilmez. Namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler yapılması halinde, sayısız sevap kazandırır.

Regaip gecesi, Allah'a yönelmek, dua etmek ve ibadet etmek için büyük bir fırsat sunar. Müslümanlar bu geceyi af dilemek, geçmiş günahlarından arınmak ve Allah'ın rahmetine sığınmak için değerlendirirler.

Tesbih namazı nasıl kılınır

Allah rızası için nafile namaza niyet edilir. Sübhanekeden sonra 15 defa yukarıda bildirilen Tesbih okunur.

Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir, sonra Euzü-Besmele çekilip Fatiha ile bir zammı sure okunur.

Sonra rükuya gitmeden tekrar 10 defa aynı Tesbih okunur. Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir.

Sonra rükuya varılır, rüku tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunarak, rükudan, (Semiallahü limen hamideh) diyerek doğrulduktan sonra ayakta iken aynı Tesbih 10 defa daha okunur.

Tesbih bittikten sonra, (Rabbena lekel hamd) denir ve secdeye varılır.

Secde tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunur. Secdeden kalkılır, celsede 10 defa Tesbih okunur, ikinci secdede de yine 10 defa Tesbih okunur. Toplamı 75 eder.

İkinci rekata kalkılınca, yine önce 15 defa Tesbih okunur, sonra yine birinci rekattaki gibi hareket edilir, sonra kadeye varılır. Tehıyyat ve salevatlar okunur.

3. ve 4. rekatlar da ilk iki rekat gibi kılınır.

Her rekatta 75 Tesbih okunmuş olur ki, toplamı 300 eder.

Secde-i sehv gerekirse, secdede bu Tesbih okunmaz.

Nafile bir namaz olduğundan kaza borcu olanın Tesbih namazı kabul olmaz.