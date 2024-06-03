Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Kanlaon Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilikler nedeniyle alarm seviyesinin ikinci seviyeye çıkarıldığı belirtildi. Patlama öncesinde bölgede küçük ölçekli tektonik depremlerin kaydedildiği de ifade edildi.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, "Yaşanan ilk patlamalar volkanik patlamalardır. Ancak daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebilir" açıklamasında bulundu. Bacolcol, volkanik küllerin dumana karışarak gökyüzüne yükseldiğini belirterek, halkın maske takması gerektiği konusunda uyardı.

Negros Eyalet Hükümeti de vatandaşlara kül yağışlarına karşı tedbir almaları ve açık havada maske kullanmaları çağrısında bulundu. Kül ve gazların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği için bölgedeki halkın dikkatli olması istendi.