Kanserle Dans Derneği ve Can Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, kanser tedavisi gören hastalar 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. "Kansere Rağmen Hayatın Ritmini Yeniden Bulmak" temasıyla gerçekleştirilen kahvaltıda, Can Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvina Almuradova, kanser hastalarına tedavi sürecinde moral ve motivasyon önerilerinde bulundu.

Tedavi sürecinde sosyalleşmek ve iletişim güçlü tutmak önemli

Doç. Dr. Elvina Almuradova, kanserle mücadelede hastaların yalnız olmadığını belirterek, tedavi sürecinde içlerine kapanmamalarının, sosyalleşmenin ve hobi edinmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, hekimleriyle açık iletişim kurmalarının tedaviye olumlu etkiler yaratacağını söyledi. "Başaracağınıza inanın" diyerek hastaları cesaretlendiren Almuradova, güçlü bir iletişimin tedavi sürecini hızlandıracağına vurgu yaptı.

Kanserle Dans Derneği, farkındalık yaratıyor

Etkinlikte, Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım ve Yazar Yonca Nihal Kakıcı da kanser tedavi sürecindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Yıldırım, Dünya Kanser Farkındalık Günü kapsamında düzenledikleri kahvaltı etkinliğinin, hastalar ve yakınlarına motivasyon sağlamayı hedeflediğini belirtti. Dernek olarak kanser hakkında farkındalık yaratmaya yönelik projeler yürüttüklerinin altını çizdi.

"Kanserin kitabını yazdı"

Meme kanseri tedavisini “13. Kat, Kim Kanser Olmak İster ki?” adlı kitabında anlatan Yazar Yonca Nihal Kakıcı, tedavi sürecinde yazmanın kendisini nasıl iyileştirdiğini paylaştı. Kakıcı, bir yıl önce aldığı kanser tanısı sonrası başarılı bir tedavi süreci geçirerek sağlığına kavuştuğunu söyledi. "Yazmak bana çok iyi geldi" diyen Kakıcı, bu süreçte destek olan doktoru ve herkese teşekkür etti.

Kanserle Dans Derneği'nin misyonu: Farkındalık ve destek

Kanserle Dans Derneği olarak, kanserle mücadele eden bireylerin yalnız olmadığını hissettirmeyi amaçladıklarını belirten Yıldırım, derneğin kanserin erken teşhisi ve korunması konusunda çeşitli projeler yürüttüğünü ifade etti. Ayrıca, tarama programları ve kanserden korunma yöntemleri hakkında halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.