İzmir Bornova’da kanser tedavisi gören eşi İzadiye Teker’i evde uyurken tabancayla vuran 70 yaşındaki Rüstem Teker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bornova’da korkunç cinayet
İzmir’in Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak’ta önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan olayda, 70 yaşındaki Rüstem Teker, kanser tedavisi gören eşi İzadiye Teker’i (69) evde uyurken tabancayla vurdu.
Rüstem Teker, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini vurduğunu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, İzadiye Teker’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
"Psikolojimiz çok bozuktu" diyerek kendini savundu
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Rüstem Teker, polisteki sorgusunda eşinin 6 yıldır lenf kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Bu süreçte psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışmalar yaşıyorduk. Üzgünüm" dedi.
Polisteki işlemlerinin ardından Rüstem Teker, dün akşam adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzadiye Teker toprağa verildi
Cenaze töreni dün ikindi vakti Bornova Taşköprü Camii’nde kılındı. Törene Teker’in kızı Arzu Gülcan, torunları ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından İzadiye Teker’in naaşı Doğancay Mezarlığı’na defnedildi.