Eskişehir’de verdiği konser sonrası aniden hastaneye kaldırılan ve İstanbul’daki Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören sanatçı, yarın ciddi bir ameliyata alınacak. Mine, hastalık sonrası planlarını açıklayarak moral dolu mesajlar verdi.

"Genç sevgili yapacağım"

Ayşe Mine, sağlık durumu ve geleceğe dair planları hakkında şunları söyledi: “İyileşir iyileşmez sahnelere kaldığım yerden devam edeceğim ama bu kez mayoyla bikiniyle… Güzel bir kadınım ve güzelliğimi herkese göstereceğim. Mayomu da, dekoltemi de giyeceğim. Neden yapmayayım, benim de hakkım.”

Moralini yüksek tutuyor

Geçen hafta Eskişehir’deki konseri sonrası karın şişliğinden dolayı hastaneye kaldırılan Ayşe Mine’ye ‘Sigmoid kolon kanseri’ teşhisi konuldu. Tedavisi süren sanatçı, moralini yüksek tutuyor. Mine, “İki evladım yanımda, doktorum ve ekibi benimle çok yakından ilgileniyor. Daha ne isteyebilirim? Devlet büyüklerimin yanımda olmasını beklerim, bir sanatçı olarak onların geçmiş olsun ziyaretime gelmelerini isterim” dedi.

Hastalığı atlattıktan sonra yapacaklarını sıralayan Ayşe Mine, “Yapmadıklarımı yapacağım” diyerek planlarını şu şekilde açıkladı:

Sahneye mayoyla çıkacağım. Hemen kendime bir sevgili yapacağım. Bir sırt çantası alıp her yere gideceğim. Sevgilim olursa onu da elinden tutup götüreceğim. Bu arada sevgilim mutlaka genç olacak.

"Yaşım yanlış biliniyor"

Yaşıyla ilgili yanlış bilgilere de değinen sanatçı, “İnternette benim 63 yaşında olduğum yazıyor ama doğru değil, 59 yaşındayım. 15 yaşında sahneye çıktığım için uzun yıllardır Türk halkı beni tanıyor, yaşımı daha büyük zannediyorlar” ifadelerini kullandı.