Antalya'da, kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş (71), 30 Ağustos günü taburcu olduğu hastanenin karşısında park hâlindeki otomobilinde ölü bulundu. Paktaş'ın daha önce ilik nakli olduğu da öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi’nde meydana geldi. Kanser tedavisi için Muğla Fethiye'den sık sık Antalya'ya gelen kan kanseri hastası Ünal Emin Paktaş, 30 Ağustos'ta tedavi olduğu özel hastaneden taburcu edildi.

Kontrol için Fethiye'ye gidip geri gelmek yerine 48 JA 683 plakalı otomobilinde kalan Paktaş'ı aracın arka koltuğunda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ünal Emin Paktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, otomobil ve çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ünal Emin Paktaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Paktaş'ın eşine ulaşarak durumu haber verdi.

Ünal Emin Paktaş'ın daha önce tedavisi kapsamında ilik nakli olduğu da öğrenildi.