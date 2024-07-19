Turgay Sevda'ya Moral Dolu Doğum Günü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kanser hastalığının son evresinde olan ve "Tugi" lakabıyla bilinen 21 yaşındaki Turgay Sevda için özel bir doğum günü kutlaması yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ve arkadaşlarının bir araya gelerek organize ettiği etkinlik, müzik tutkunu Turgay için büyük bir moral kaynağı oldu.

Müzik ve Eğlenceyle Dolu Bir Gece

Ersen Perçin'in öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, bazı müzisyenler ve organizasyon firmaları da destek verdi. Mahalleli ve Turgay, çalınan oyun havaları eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Doğum günü pastasının da kesildiği etkinlikte, Turgay'a en çok istediği org hediye edileceği duyuruldu.

"Moral Vermek İstedik"

Etkinliği düzenleyen Ersen Perçin, Turgay Sevda'ya moral vermek ve onun için unutulmaz bir doğum günü yaşatmak istediklerini ifade etti. Perçin, "Bu eğlenceye katkı veren herkese teşekkür ederiz. Bu eğlenceden sonra Tugi'ye doğum günü hediyesi olarak en çok istediği orgu hediye edeceğiz" dedi.

Turgay Sevda'nın 21 yaş gününü kutlamak için düzenlenen bu özel etkinlik, hem onun hem de katılımcıların yüzünü güldürdü. Mahalle sakinleri ve arkadaşlar, Turgay'a moral ve destek vermek için bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirdi.