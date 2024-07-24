Kanser vakalarındaki artış hızla devam ediyor ve uzmanlar bu durumu "kanser pandemisi" olarak nitelendiriyor. Erken teşhis ve yeni tedavi yöntemleri umut veriyor.

Kanser vakaları artışta

Koronavirüs pandemisinin ardından, dünya şimdi de hızla artan kanser vakalarıyla karşı karşıya. Araştırmalara göre, 2020'de dünya genelinde 20 milyon kanser vakası görülürken, bu sayının 2050 yılında 40 milyona ulaşması bekleniyor. Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Murat Keser, "Kanser görülme sıklığı endişe verici. Adeta bir 'kanser pandemisi' yaşanıyor. İyi haber ise tedavideki gelişmeler de başarılı sonuçlar veriyor" dedi.

Globocan verileri ve kanserin yükselen ivmesi

Dünyanın en kapsamlı kanser araştırması olan Globocan, 2020'de 20 milyon kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Medicana International İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Keser, "Bu artış hızla devam ederse 2050 yılında bu rakam 40 milyona ulaşacak. Ancak, kanser tedavisinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor ve tedavi seçenekleri ile başarı oranı artıyor" diye vurguladı.

Erken teşhis hayat kurtarır

Toplumda kanser vakalarının arttığını ve istatistiklerin bunu desteklediğini vurgulayan Dr. Keser, "Kanser tedavi edilemeyen bir hastalık değildir, önemli olan erken teşhis" dedi. GLOBOCAN verilerine göre, kanser vakalarında yüzde 50 ölüm oranı bulunduğunu ve dünyada her 6 ölümden birinin kanserden kaynaklandığını ifade eden Dr. Keser, “Bu rakamlar gerçekten ürkütücü. Ancak kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu unutmamak gerek. Erken dönemde vaka yakalandığında tedavi edilebilir. Farkındalığın arttırılması ve düzenli taramaların yapılması ile kayıplar düşürülebilir, tedavi oranı arttırılabilir" diye ekledi.

Yeni tedavi yöntemleri umut veriyor

Uzm. Dr. Murat Keser, yakın zamanda Chicago'da düzenlenen ve dünyanın en önemli kanser kongresi olan ASCO'da heyecan verici bir gelişme olduğunu söyledi. Kongrede açıklanan bir çalışmaya göre, 4. evre akciğer kanseri olup ALK pozitif olan bir grup hasta, damardan tedavi verilmeden sadece ağızdan alınan bir tablet ile tedavi edildi. Dr. Keser, “Yürütülen bu çalışmada 5’nci yıl sonuçlarına göre hastaların kayda değer büyük çoğunluğunda hastalığın ilerlemediği ve çok düşük yan etki ile hastaları izlemeye devam ettikleri bildirildi. Bu hepimizi çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Bu tip tedavilerin diğer kanser türleri için de geliştirilmesine çalışıldığını da vurgulamak isterim” dedi.