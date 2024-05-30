İEÜ Medical Point Hastanesi, hekimler, çalışanlar ve kanseri atlatmış hastaların bir araya geldiği etkileyici bir etkinlik düzenledi. 'Bir Şarkı Bir Hayat' konserinde duygusal anlar yaşandı.

Etkinlik, Sanatçı Pınar Seli Soydaş yönetiminde gerçekleşti. Kanseri yenen hastalar ile hastane personeli aynı sahnede sevilen şarkıları seslendirerek izleyicilere duygusal anlar yaşattılar. Medical Point Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, projenin önemini vurgulayarak duygusal bir konuşma yaptı. Projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Etkinlik, İzmir Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleşti. Medical Point Hastanesi yöneticileri ve önemli konuklar etkinlikte yer aldı. Sahne alanlar arasında, hayatını kaybeden Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken'in anısına şarkı seslendiren Pınar Seli Soydaş öne çıktı.

Duygusal anlarla dolu bir gece

Etkinlikte, Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba ve Sanatçı Pınar Seli Soydaş'ın duygusal konuşmaları salondakileri etkiledi. Kubba, projenin gelişim sürecini ve önemini vurgulayarak duygusal anlar yaşattı. Soydaş ise, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Kubba'ya teşekkür etti.

Konser, kanseri atlatmış hastaların sahne aldığı duygusal anlarla dolu bir geceye dönüştü. İzleyiciler, hekimlerin, çalışanların ve hastaların birlikte söylediği şarkılarla duygusal bir yolculuğa çıktılar. Konserin sonunda, Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba'nın Pınar Seli Soydaş'a takdim ettiği çiçek ve plaketle etkinlik sona erdi.