Pankreas kanseri tedavisi gören oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hastanede ziyaretçi yasağı getirildiğini duyurdu. Tedavi sürecinde vücut direncinin korunması için alınan bu karar, hayranlarını üzüntüye boğdu.

"Lütfen çat kapı gelmeyin"

Tanyeli, sosyal medya paylaşımında, "Hastane ziyaretleri yasak, lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum, çok zor durumda kalıyorum. Normale döndüğünde size haber vereceğim, anlayışınız için teşekkürler" diyerek sevenlerinden anlayış beklediğini belirtti.

Ünlü oryantal dansçı, yılbaşı gecesi için hastaneden özel izin almış ve ailesiyle birlikte kutlama yapmıştı. Ayrıca doğum günü için de bir sürpriz parti düzenlenmişti. Ancak şu an, hastane odasında tedavisi devam etmekte ve son günlerde çok yorulduğunu belirtiyor.