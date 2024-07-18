Çin'deki Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve SenseTime'dan araştırmacılar, kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir yapay zeka modeli geliştirdi. "PathOrchestra" adı verilen bu model, kanser teşhis ve tedavisinde %95 başarı oranına ulaştı.

Araştırmanın Detayları

Çin'in önde gelen araştırma kurumlarından Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve SenseTime, yaklaşık 300 bin dijital patoloji görüntüsünü kullanarak çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu model, kanserin patolojik görüntülerini detaylı bir şekilde okuyabiliyor ve 20'den fazla organı analiz edebiliyor.

PathOrchestra'nın Özellikleri

"PathOrchestra" adı verilen yapay zeka uygulaması, pan-kanser sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi gibi bir dizi kritik görevi yerine getirebiliyor. Bu özellikler, kanserin erken teşhisi ve doğru tedavi planlaması açısından büyük önem taşıyor.

Yüksek Başarı Oranı

Yapılan testlerde "PathOrchestra", 50'ye yakın kanser vakasında %95'in üzerinde bir doğruluk oranına ulaştı. Bu yüksek başarı oranı, kanser tedavisinde yapay zekanın ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor.

Çin'in Yapay Zeka Alanındaki İlerlemeleri

TRT Haber'de yer alan habere göre, bu gelişme Çin'in yapay zeka teknolojilerinde ne kadar hızlı ilerlediğinin bir göstergesi. Yapay zeka, tıp alanında büyük bir potansiyele sahip ve Çin, bu alandaki yeniliklerle dünya çapında dikkat çekiyor.

Gelecekteki Uygulamalar

"PathOrchestra" gibi yapay zeka modelleri, gelecekte kanser tedavisinde standart bir araç haline gelebilir. Bu teknolojiler, doktorların daha hızlı ve doğru teşhis koymalarına yardımcı olarak, hastaların tedavi süreçlerini iyileştirebilir.

Haber Merkezi