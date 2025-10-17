Kanserde erken teşhis, hayat kurtarır

Nazilli ilçe Sağlık ekipleri bilgilendirdi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Nazilli Belediye Meydanı’nda stant kurarak vatandaşları erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirdi.

Ekim ayı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından Nazilli Belediye Meydanı’nda farkındalık standı kurularak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

KAYMAKAM KÜPELİ KAN STANDI ZİYARET ETTİ

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, farkındalık standını ziyaret ederek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş’tan kanser taramaları hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kan, herkesi Nazilli Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Danışmanlığı (KETEM) birimlerine davet etti. Kan, kanser konusunda bilgilendirme yapan sağlık personellerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı öneme sahip olduğu vurgulandı. Sağlık görevlileri, kadınların düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmasının ve belirli yaş aralıklarında mamografi taramalarını aksatmamasının hayati önem taşıdığını belirtti.

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİNE DİKKAT

Uzmanlar, meme kanserinin erken dönemde genellikle belirti vermediğini, bu nedenle taramaların büyük önem taşıdığını hatırlattı. Meme kanserinde sık rastlanan belirtiler arasında memede ağrısız kitle, meme şeklinde veya boyutunda değişiklik, ciltte portakal kabuğu görünümü, meme ucundan gelen kanlı akıntı, kızarıklık, kalınlaşma, çekilme veya kabuklanma gibi durumlar bulunuyor. Bu tür belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edildi.

RİSK FAKTÖRLERİ VE KORUNMA YOLLARI

Meme kanserine genetik ve çevresel birçok faktörün neden olabileceği belirtilirken; tütün kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam, alkol tüketimi, geç doğum yapmak veya hiç doğum yapmamak, emzirmemek ve menopoz sonrası uzun süre hormon ilacı kullanmak risk faktörleri arasında sayıldı. Uzmanlar, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, ideal kiloyu koruma ve tütün ile alkolden uzak durmanın riski azaltabileceğini ifade etti.

ÜCRETSİZ HİZMET

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve mobil kanser tarama araçlarında ücretsiz kanser taramaları yapılmaya devam ediyor.

20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi yapılmalı. 20–39 yaş aralığında iki yılda bir klinik meme muayenesi öneriliyor. 40–69 yaş arası kadınların ise yılda bir klinik muayene ve iki yılda bir mamografi çektirmesi gerekiyor. Yetkililer, tüm vatandaşları erken teşhis için ücretsiz kanser tarama merkezlerine başvurmaya davet etti.