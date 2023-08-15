Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde okuyan Furkan Demirel, 2021'de lenf kanserine yakalanıp, 4'üncü sınıfta eğitimini yarıda bıraktı ve tedavi görmeye başladı. Demirel, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ay süren kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin arından kanseri yendi. Eğitimine geri dönen Demirel, hayali olan hukuk fakültesini kazanmak için YKS'ye hazırlandı ve haziran ayında gerçekleştirilen sınava Türkçe-matematik bölümünden Türkiye 976'ncısı olarak dereceye girdi.



'LÖSEV, BANA ÇOK DESTEK OLDU'



Demirel, sınava hazırlık sürecinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan (LÖSEV) burs aldığını belirterek, vakfın kendisine maddi ve manevi destekte bulunduğunu söyledi. Tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Demirel, "Hayatımda hem psikolojik hem de fiziksel olarak gördüğüm en zor şeydi. İnsan, o an hayatında destek istiyor. Hiç olmadığı kadar ilgiye ihtiyaç duydum. İnsanlar, sebebini anlayamadığım bir şekilde, o an sizden uzaklaşıyor. LÖSEV, bu konuda bana çok destek oldu onların sayesinde hayata umutlandım. Ders çalışırken akşamları yarın ne çalışacağımı hep küçük bir kağıda yazıyordum, o şekilde çalışıyordum. Hastayken de sürekli hukuk fakültesini hayal ediyordum" diye konuştu.



'KANSER, BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI'



Türkiye 976'ncısı olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hayaline kavuşacağını ümit ettiğini ifade eden Demirel, "Kanser, benim için dönüm noktası oldu; hayat geçiyor, 'Tekrar hasta da olabilirim' diye düşündüm. Hayatta her şey olabilir, insan istediğini yapmalı. 24 yaşında tekrar sınava hazırlanmamda açıkçası etkili oldu. Hayatımızın kıymetini bilmek çok önemli; çünkü hastayken su bile içemiyorsunuz. Suyun tadını alabilmek bile büyük bir kıymet bence. Benim gibi hasta insanlara vereceğim tavsiye şu olur; neler hissettiğinizi biliyorum, anlıyorum ama geçecek. Umudunuzu kaybetmeyin" dedi. Demirel, üniversite döneminde lösemi ile ilgili çalışmalar yapacağını ve maddi refaha kavuşunca da lösemili çocuklar için bağışçı olacağını söyledi.



'AİLELERİMİZİN HAKLARINI SAVUNMAK İSTİYORUM'



Öte yandan İzmir'de yaşayan Rojin Kara (18) da lenf kanseri tedavisinin ardından girdiği YKS'de Türkiye 3 binincisi oldu. Furkan Demirel gibi İstanbul Hukuk Fakültesi'ni hedefleyen Kara, "Hukuk fakültesi tercih etme sebebim; kendi karakterime, kişiliğime uygun görmem. Çocukluktan beri avukat olmak istiyordum. Mesleğimi elime aldıktan sonra ulusal ve uluslararası alanda ailelerimizin sesi olmak, onların haklarını savunmak istiyorum" dedi.