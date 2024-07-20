Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kapadokya Çocuk Festivali başladı. 21 Temmuz Pazar akşamına kadar sürecek olan festivalin ilk gününde çocuklar doyasıya eğlendi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kapadokya Çocuk Festivali’nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Tatil döneminde çocukların doyasıya eğlenerek aileleri ile birlikte vakit geçirebilmeleri amacıyla düzenlenen festivalin ilk günkü etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Çocukların TRT Çocuk ekranlarında ilgiyle izledikleri ‘Kaptan Pengu ve Arkadaşları’ adlı tiyatro gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar gösterilerin ardından sevdikleri karakterlerle birlikte fotoğraf çektirdi. Kaptan Pengu ve Arkadaşları’nın ardından ise kukla gösterisi yer aldı.

Etkinliklere aileleri ile birlikte ücretsiz olarak katılan çocuklara Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivalin ikinci günü olan 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü ise, tüm vatandaşların katılımı ile BigBus ve motorcular eşliğinde Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünden başlayarak Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne kadar sürecek olan kortej yürüyüşü yapılacak. Festival daha sonra burada ‘Maysa ve Bulut’ Kukla Gösterisi, Keçiören Belediyesi Çocuk ve Gençlik Dansları Topluluğu Gösterisi ile devam edecek.

Akşam saat 19.30’da ise, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek konser programında Nevşehirlilere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunacak.