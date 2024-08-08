Kapadokya Semalarında Renkli Şölen

Nevşehir’de düzenlenen "Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde, 18 ülkeden katılan çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonları, Kapadokya’nın büyüleyici vadilerinin üzerinde süzülerek unutulmaz bir görsel şölen sundu. "Kurbağa", "fil", "kaplumbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 60 farklı figürdeki balon, Göreme beldesinden kalkarak yaklaşık 45 dakika boyunca havada kaldı.

Dünyada balonculuğunun merkezi

Kapadokya’da düzenlenen bu eşsiz etkinlik, bölgenin dünya balonculuğu üzerindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kapadokya Balon Turu Temsilcisi Aydoğan, "Kapadokya'da her gün festival havasında 150 balon uçmaktadır. Dünyada en fazla balon uçuşunun yapıldığı yer Kapadokya. Bu bölgenin dünya balonculuğunun merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç yıla kadar da dünyada en büyük balon festivalinin yapıldığı yer de yine Kapadokya olacaktır" diye konuştu.

Festivalin detayları ve balon turu fiyatları

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen figürlü balon uçuşları, her sabah gün doğumu saatinde gerçekleştiriliyor ve etkinlik 11 Ağustos’a kadar devam edecek. Kapadokya’nın doğal güzellikleri eşliğinde yapılan balon turları, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kapadokya’da balon turu fiyatları ise sezonlara göre değişiklik gösteriyor. Aralık-Mart ayları arasında kişi başı fiyat 3300 TL iken, Nisan ve Mayıs aylarında bu fiyat 130-200 Euro'nun TL karşılığı olarak belirleniyor. Temmuz-Ekim ayları içinse balon turu fiyatları 180-260 Euro arasında değişirken, Ağustos ayında bu rakam 220-280 Euro civarında olduğu aktarıldı.