UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da, Nevşehir’in Göreme beldesindeki peribacalarından biri gece saatlerinde kısmen çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti.

Olay anı kamerada

Göreme’ye bağlı Gaferli Mahallesi’nde meydana gelen çökme sırasında, peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kaya düşmesi altında kimsenin kalmadığı belirlendi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaya parçalarının büyük bir gürültüyle düştüğü anlar kaydedildi.

“İklim değişikliğinin etkisi”

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, peribacasındaki hasara ilişkin yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık farkları ve donma-çözünme etkisi nedeniyle güney cephesinde kaya kopması meydana geldi. Bu da kısmi bir tahribat oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Aslanbay, yıkılan peribacasının eteklerinde eski dönemlerden kalma kaya mekânların bulunduğunu da aktardı.

Temizlik çalışmaları hassas yürütülecek

Yetkililer, düşen kaya parçalarının kaldırılmasında ağır iş makinelerinin kullanılmasının çevredeki diğer peribacalarına zarar verebileceğini belirtti. Bu nedenle temizlik için kırıcı makineler tercih edilmeyecek. Kapadokya Alan Başkanlığı, özel bir müdahale planı üzerinde çalışıyor.