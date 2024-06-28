Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayısta kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 49,2 artarak 2 bin 759'a yükseldi. Nisan ayında ise 1849 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 57,3 artışla 10 bin 72 oldu; nisanda ise 6 bin 405 şirket kurulmuştu. Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 37,5 artış gösterdi.

Gerçek kişi ticari işletme sayısı bir önceki aya göre yüzde 68,9, kooperatif sayısı ise yüzde 56,4 artış gösterdi. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,9, kooperatif sayısı ise yüzde 7,1 arttı.

İlk 5 ayda kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artış göstererek dikkat çekti. Aynı dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 15,1 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,5, kooperatif sayısı yüzde 4,4 azaldı.

Mayısta kapanan şirketlerin ve kooperatiflerin çoğunluğu toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, imalat ve inşaat sektörlerinde yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin büyük çoğunluğu da aynı sektörlerde faaliyet gösteriyordu.

Mayıs 2024'te 748 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin çoğunluğu limited şirket olarak kurulurken, Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan ortaklıklarla kurulmuş şirketler öne çıktı. Yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayesinin büyük bir kısmı yabancı sermaye payını oluşturdu.

2024'ün ilk 5 ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3 bin 333 oldu ve bu şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 67'si yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.