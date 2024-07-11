Bodrum'a son 6 ayda hava ve deniz yoluyla 371 binden fazla yabancı turist gelirken, iç pazarda ise yüzde 20'lik bir daralma yaşandığı belirtildi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Yunan adalarındaki kapı vizesi uygulamasının olumsuz etkilerinden bahsetti.

Bodrum'a son 6 ay içinde hava yoluyla 325 binin üzerinde yabancı turistin geldiği, deniz yoluyla ise 46 binden fazla turistin ziyaret ettiği belirtildi. Ancak iç pazarda geçen yıla göre yüzde 20'lik bir daralma yaşandığı vurgulandı. Özellikle Kurban Bayramı döneminde iç pazarda beklenen canlılık yaşanmazken, son dakika rezervasyonlarında azalma gözlendi.

Ömer Faruk Dengiz, 5 yıldızlı otellerde yüzde 90 doluluk sağlanırken, 3 ve 4 yıldızlı tesislerde bu oranın yüzde 60-70 arasında değiştiğini açıkladı. Dengiz, otellerde doluluğun büyük ölçüde tekrar müşterilerine bağlı olduğunu ve bu durumun başarı göstergesi olduğunu belirtti.

Turizm sektöründe küresel bir daralma yaşandığını ifade eden Dengiz, Avrupa Şampiyonası, erken seçimler, olimpiyatlar ve Almanya'daki bir acentenin iflası gibi faktörlerin seyahat planlarını etkilediğini dile getirdi. Ayrıca, sosyal medyada Bodrum'un pahalı algısının yanlış anlaşıldığını ve fiyatlarının diğer yarışabilir destinasyonlarla karşılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Dengiz, Yunan adalarındaki kapı vizesi uygulamasının Bodrum turizmi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi. Fiyat ve hizmet kalitesi açısından Bodrum'un diğer adalarla karşılaştırılmaması gerektiğini belirten Dengiz, bu durumun turistler arasında kafa karışıklığına yol açtığını ifade etti.