Bunlar da ilginizi çekebilir

Banka hesap dökümünde seyahatiniz için yeterli bakiyenizin olması gerekir.

Vize ücreti ve günlük masraflar için yeterli nakit paranızın olması gerekir.

Kapıda vize için gerekli belgeler eksiksiz ve tam olmalıdır.

Kapıda vize her zaman garanti değildir. Seyahat planlarınızı yapmadan önce ilgili ülkenin konsolosluğundan güncel bilgi almanız önemlidir.

Yoğunluğa göre değişmekle birlikte ortalama 30 dakika ile 1 saat arasında sürer.

Ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 15-90 gün arasındadır.

Evet, kapıda vize tek seferliktir. Bir sonraki seyahatiniz için tekrar kapıda vize almanız gerekir.

Ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 20-60 Euro arasındadır.

Yeterli miktarda nakit para (vize ücreti ve günlük masraflar için)

En az 6 ay geçerliliği olan pasaport

Sınır kapısında gerekli belgeleri ve ücreti ibraz ederek vize alabilirsiniz.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.