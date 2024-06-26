Sınır kapısında gerekli belgeleri ve ücreti ibraz ederek vize alabilirsiniz.
Hangi ülkeler kapıda vize veriyor?
Arnavutluk
Bosna Hersek
Karadağ
Kosova
Kuzey Makedonya
Sırbistan
Ukrayna
Kapıda vize için ne gerekli?
En az 6 ay geçerliliği olan pasaport
Biyometrik fotoğraf
Gidiş-dönüş uçak bileti
Otel rezervasyonu
Yeterli miktarda nakit para (vize ücreti ve günlük masraflar için)
Seyahat sağlık sigortası
Banka hesap dökümü
Kapıda vize ücreti ne kadar?
Ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 20-60 Euro arasındadır.
Kapıda vize tek seferlik mi?
Evet, kapıda vize tek seferliktir. Bir sonraki seyahatiniz için tekrar kapıda vize almanız gerekir.
Kapıda vize ile ne kadar süre kalabilirim?
Ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 15-90 gün arasındadır.
Kapıda vize işlemi ne kadar sürer?
Yoğunluğa göre değişmekle birlikte ortalama 30 dakika ile 1 saat arasında sürer.
Dikkat edilmesi gerekenler
Kapıda vize her zaman garanti değildir. Seyahat planlarınızı yapmadan önce ilgili ülkenin konsolosluğundan güncel bilgi almanız önemlidir.
Kapıda vize için gerekli belgeler eksiksiz ve tam olmalıdır.
Vize ücreti ve günlük masraflar için yeterli nakit paranızın olması gerekir.
Seyahat sağlık sigortası yaptırmanız zorunludur.
Banka hesap dökümünde seyahatiniz için yeterli bakiyenizin olması gerekir.