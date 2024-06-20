Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'na komşu olan Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo sınır kapısında, Ukrayna’dan Türkiye’ye gelmekte olan bir minibüste yapılan aramada televizyon içine gizlenmiş 340 bin ABD doları ele geçirildi.

Araçta detaylı arama yapıldı

Olay, Ukraynalı bir şoförün kullandığı ve içinde 7 yolcunun bulunduğu minibüsün rutin gümrük kontrolü sırasında ortaya çıktı. Gümrük memurları, yolcuların beyan edecekleri nakit paralarının olmadığını söylemesi üzerine araçta detaylı bir arama yaptı. Yapılan incelemede yolcu bölmesinde bulunan televizyonun içerisindeki fabrika boşluğuna gizlenmiş 340 bin ABD doları bulundu.

Paraların ele geçirilmesinin ardından, olayla ilgili olarak Haskovo-Bölge Dairesi-Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.