ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el koydu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tır riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray taramasında şüpheli bölümler tespit edilen tırlarda narkotik köpekler de kullanılarak arama yapıldı.​​​​​​​

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Araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine gizlenmiş yaklaşık 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el konuldu.

Söz konusu 2 yakalamaya ilişkin soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.​​​​​​​

Kaynak: aa