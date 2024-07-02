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Araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine gizlenmiş yaklaşık 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucuya el konuldu.

X-Ray taramasında şüpheli bölümler tespit edilen tırlarda narkotik köpekler de kullanılarak arama yapıldı.​​​​​​​

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 tır riskli olarak değerlendirildi.

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı 'nda düzenlediği operasyonda 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ya el koydu.

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