Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize giriş yapan bir TIR’da yaklaşık 370 kilo esrar ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ticaret Bakanlığına bağlı Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük kapısında yapılan denetim ve kontroller sonucu gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye giriş yapan bir TIR’da yaklaşık 370 kilo esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR mercek altına alındı.

Kontrollerde şüpheli TIR üzerinde incelemelerini derinleştiren ekipler X-RAY tarama sistemine sevk edilen araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirdi. Ekipler, TIR aracında taşınan yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetler içerisinde, esrar olduğu tespit edilen 370 kilo ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gümrük Kapısı'nda yapılan uyuşturucu madde yakalaması ile ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.