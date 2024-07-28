Kapitalizm, yıllar boyu influencer'lar aracılığıyla tüketimi körükledi. Ancak TikTok kullanıcıları, 'Eksi Tüketim' adı verilen yeni bir akımla yalnızca ihtiyaca yönelik alışveriş yapma fikrini benimsiyor ve minimalizmi romantize ediyor.

Influencer'lar, sosyal medya platformlarında lüks yaşamlarını, kusursuz günlük rutinlerini ve marka işbirliklerini sergileyerek geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Bu 'ışıltılı hayatlar' birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor ve reklamı yapılan ürünler hızla tüketiliyor. Ancak bu durum, tüketim çılgınlığını daha da körükleyerek insanların daha fazla harcama yapmasına neden oluyor.

'Eksi tüketim' akımı nedir?

The New York Times'ın haberine göre, TikTok kullanıcıları, kapitalist tüketim kültürüne karşı yeni bir akım başlattı: 'Eksi Tüketim'. Bu akım, yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulan ürünlerin satın alınmasını ve kullanılmasını teşvik ediyor. Kullanıcılar, son çıkan ürünler yerine ikinci el kıyafetler ve daha makul makyaj ve cilt bakım rutinlerini paylaşıyor.

Akımın felsefesi ve romantizasyonu

'Eksi Tüketim' akımı, sahip olunan ürünleri sonuna kadar kullanmayı ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih etmeyi romantize ediyor. Bu hareket, sosyal medya algoritmalarının kontrolünün kullanıcıların elinde olduğunu ve takip ettikleri kişileri yeniden değerlendirmeleri gerektiğini savunuyor.

24 yaşındaki TikTok kullanıcısı Meghan Pexton, bu akımın önde gelen savunucularından biri. Pexton, "Sosyal medyadaki algoritmaların kumandası bizde. Kimleri takip ettiğimizi bir daha düşünmeliyiz" diyerek, kullanıcıları bilinçli tüketici olmaya davet ediyor.

Influencer'ların geleceği ve toplumsal etkiler

'Eksi Tüketim' akımı, influencer'ların ve sosyal medya platformlarının gelecekte nasıl bir dönüşüm geçireceği konusunda önemli ipuçları veriyor. Bu hareket, daha sürdürülebilir ve bilinçli bir tüketim anlayışının yayılmasına katkıda bulunabilir. Influencer'lar, bu değişime ayak uydurmak zorunda kalabilir ve daha organik ve dürüst içerikler üretmeye yönelebilir.