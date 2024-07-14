Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) merakla beklenen filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'nın fragmanı sonunda yayınlandı. Fragman, Red Hulk'ın hüküm sürdüğü yeni bir Marvel evrenini gözler önüne seriyor.

Anthony Mackie Başrolde

Fragmanda, Sam Wilson / Captain America rolünde Anthony Mackie, Joaquin Torres / Falcon rolünde Danny Ramirez, Isaiah Bradley rolünde Carl Lumbly, Samuel Sterns / Leader rolünde Tim Blake Nelson ve Thaddeus "Thunderbolt" Ross rolünde Harrison Ford yer alıyor.

Fragmanın başlangıcında Thaddeus Ross'un Sam Wilson'a yaptığı teklifi görüyoruz. Bu teklife göre Captain America, ABD ordusunun resmi bir görevlisi haline gelecek. Ancak Sam'in bu teklifi kabul etmediği ve ardından bolca aksiyon, komplo ve gürültüyle dolu sahneler yer alıyor. Sam, yeni uçuş becerilerini sergiliyor ve Thaddeus Ross'un "Sen Captain America'sın ama Steve Rogers değilsin" sözlerine karşılık veriyor.

Red Hulk'ın Sahneye Çıkışı

Fragmanın asıl odak noktası ise Red Hulk'ın sahneye çıktığı son bölüm. Red Hulk, Captain America'nın kalkanını tutup yere vururken görülüyor. Bu sahne, Sam ile Red Hulk arasında bir anlaşmazlık yaşanacağını işaret ediyor.

Daha Önceki Sızıntılar Doğrulandı

Daha önceki sızıntılar, Thaddeus Ross'un büyük bir canavara dönüşeceğini gösteriyordu ve bu fragman da bunu doğruluyor. Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, kısmen 2008 ile 2010 yılları arasında yayınlanan ve Kırmızı Hulk'ın öne çıktığı çizgi roman hikayelerine dayanıyor olabilir. Bazı hayranlar, filmin gizliden gizliye bir Hulk filmi olabileceğini bile iddia ediyor.

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya filmi 14 Şubat 2025 tarihinde vizyona girecek. (IGN)