Rusya'dan 2 bin 200 tonluk hayvan yemi yükleyen 'VOLGO-BALT 213' isimli Panama bandıralı kargo gemisi, Bursa'nın Gemlik ilçesine gelmek üzere yola çıktı. Gemi, gece saat 02.00 sıralarında iddiaya göre Trilye Mahallesi'nde 3'üncü kaptanın uykusuna dalmasıyla kontrolden çıktı. Bir süre sularda ilerleyen gemi, kıyıya 7 metre kala karaya oturdu. Yaklaşık 330 metrelik kargo gemisinin uç kısmında meydana gelen hasar meydana geldi.

Mürettebatın ihbarı üzerine bölge Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Gemide bulunan 9'u Azerbaycanlı, 3'ü Azerbaycanlı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kıyıya yakın bir bölgede kargo gemisinin bölgeye indirilerek kurtarma gemisiyle oturduğu bir kurtarma operasyonu yapılacağı belirtildi.