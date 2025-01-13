Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oluyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılar sonrası gözler, 14 Ocak için alınacak kararlar üzerinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak için bazı bölgelerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar ve zorlu hava koşulları yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji’nin açıklamalarına göre, yağışlar sadece büyük şehirlerde değil, kırsal alanlarda da ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu yüzden yerel yönetimler, okullar ve ulaşım hizmetleriyle ilgili tedbirlerini almak için hazırlık yapıyor.

Kırklareli’nde taşımalı eğitime ara verildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesindeki okullarda taşımalı eğitimin 14 Ocak'ta yapılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca, Kofçaz ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 14 Ocak için idari izinli sayılacağı açıklandı. Bu, kötü hava koşullarının kamu personelinin günlük işlerini de etkilediği anlamına geliyor.

Soğuk hava ve kar yağışı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkisini gösteriyor. Özellikle yoğun kar yağışının beklendiği iller arasında, İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa gibi büyük şehirlerde de okulların tatil edilip edilmeyeceği büyük merak konusu. Öğrenciler ve veliler, valiliklerin açıklamalarını bekliyor.