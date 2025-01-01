Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kar yağışının toprağı bir battaniye gibi örterek, bitkileri düşük sıcaklıklardan koruduğunu belirtti. Karın, toprakta nem oranını artırarak bitkilerin hızlı büyümesine yardımcı olduğunu ifade eden Başer, kar suyunun topraktaki mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağladığını söyledi.

Başer, Trakya'da buğdayın çıkışının oldukça iyi olduğunu ve karın, çiftçilere büyük bir avantaj sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, kar örtüsünün bitkileri hastalıklar ve zararlılardan korumada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Üreticilere, arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatan Başer, ani sararmaların sıcaklık değişiminden ya da toprakta ilaç birikiminden kaynaklanabileceğini belirtti.