ANKARA (AA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis'te 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile 1'inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis/Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Kilis'teki 1'inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesini denetleyerek görevli personelin bayramını tebrik etti. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ayrıca Suriye Harekat Alanındaki birlik komutanları ile görüşme yaparak bayramlarını kutladı ve bölgede alınacak tedbirlere yönelik emirler verdi."