Resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2024 Yılı (2024/2 Dönem) 25 Bin Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı" denildi. Başvuru yapmak isteyen adaylar, detaylı bilgiye Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Uzman erbaş adayları için belirlenen eğitim şartları da duyuruda belirtildi. Buna göre, uzman onbaşı adaylarının ilköğretim veya ortaokul mezunu olmaları, uzman çavuş adaylarının ise en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir. Bu eğitim şartlarını taşıyan adaylar, başvuru kılavuzunda yer alan diğer koşulları da sağladıkları takdirde başvuruda bulunabilecekler.