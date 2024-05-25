İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında 188 bin 924 olan kara para aklama suçlamasıyla yapılan bildirim sayısının, 2023 yılında 597 bin 518'e yükseldiğini belirtti. Son 5 yılda toplam 1 milyon 946 bin 609 bildirim yapıldığını ifade eden İlgezdi, bu artışın Türkiye'de kara para aklama suçlarının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdiğini vurguladı.

Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Dağılımı

2023 yılında yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde bir önceki yıla göre yüzde 41’lik bir artış yaşandığını belirten İlgezdi, 2019 yılında 226 bin 222 olan bildirim sayısının 2023'te 615 bin 63’e çıktığını söyledi. Yapılan bildirimlerin yüzde 28’i vergi kaçırma, yüzde 25’i kumar, yüzde 11’i dolandırıcılık, yüzde 10’u başkasının hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 2’si bilişim suçları ve yüzde 2’si de lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri ile ilgili oldu.

Kara Para Aklama Suçlarındaki Artış

Kara para aklama suçlamalarıyla ilgili bildirimlerde de büyük bir artış yaşandığını ifade eden İlgezdi, 2019 yılında 346 bin 599 kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılırken, bu sayının 2023 yılında 1 milyon 141 bin 441 kişiye yükseldiğini belirtti. Son 5 yılda ise toplam 2 milyon 837 bin 751 kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

Terör ve Diğer Suçlarla İlgili Bildirimler

2023 yılında 16 bin 44 kişi hakkında terörün finansmanı, 7 bin 871 kişi hakkında dolandırıcılık, 5 bin 147 kişi hakkında yasa dışı bahis veya kumar oynatmak gibi suçlardan bildirim yapıldı. Ayrıca, 148 gerçek ve 159 tüzel kişinin kitle imha silahlarını finanse ettiği belirlenerek Türkiye’de mal varlığına sahip olduğu tespit edildi ve bu kişiler hakkında mal varlığını dondurma kararı verildi.