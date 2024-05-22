Olay, 20 Mayıs saat 21.45'te Çeşme ilçesinde bulunan Karaada'da yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, adada bir grup düzensiz göçmen olduğuna dair gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti. Yapılan incelemelerde, 17 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği ve sürüklenme anında kendi çabalarıyla Karaada'ya çıktıkları tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, adada mahsur kalan göçmenlere hızla ulaşarak gerekli ilk yardımı sağladı. Göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme ilçesine getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin ardından göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik’ten Açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, olayla ilgili yaptıkları açıklamada, denizlerde hayat kurtarmanın öncelikli görevleri olduğunu belirterek, düzensiz göçmenlerin güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında olduklarını ifade ettiler. Ayrıca, bu tür geri itme olaylarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladılar.

Göçmenlerin sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir ciddi sağlık problemleri olmadığı belirlendi.