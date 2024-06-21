BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, ailelerin ata yurtlarına dönmesiyle hayat canlanıyor.

Ermenistan'ın işgali döneminde tarihi ve dini anıtları tahrip edilen, evleri yıkılan ve atıl bırakılan Şuşa, artık her tarafında inşaatların ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı, çok sayıda turist ağırlayan, parklarında çocukların oynadığı ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan bir şehir haline geldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 500 kişiden oluşan 126 aile Şuşa'ya yerleştirildi.

Kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra temiz havası ve doğasıyla öne çıkan Şuşa'nın sokakları, yıllar süren işgalin ardından artık gerçek sahiplerini ağırlıyor.

Şuşa'ya ilk dönen sakinlerden gazeteci ve yazar Kerim Kerimli (61) de Ermenistan'ın işgali nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı vatanına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Ailesiyle birlikte devlet tarafından inşa edilen ilk konut sitesindeki evlerine yerleşen Kerimli, Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilciliğinde çalışmaya başladı.

Yıllar sonra döndüğü memleketinde yaşadığı duyguları AA muhabirine anlatan Kerimli, 8 Mayıs 1992'de yağmur gibi mermilerin altında terk etmek zorunda kaldığı Şuşa'nın hasretiyle yaşadığını söyledi.

Kerimli, yıllarca Şuşa'nın işgalden kurtarılmasını beklediğini ancak boş durmadığını, her gün Şuşa ile Karabağ konusunda kitaplar ve makaleler yazdığını belirtti.

Başkomutanın, kahraman Azerbaycan ordusunun ve halkın birliği sayesinde Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını dile getiren Kerimli, şöyle konuştu:

"Şuşa işgalden kurtarıldığı günün sabahı gidip, dönmek için dilekçe yazdım. Fakat altyapı ve mayın sorunu nedenyile dönmem biraz gecikti. Bu yıl 10 Mayıs'ta Bakü'den gelen ilk göç kafilesinde bizim ailemiz de vardı. Dairelerimizin anahtarını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev takdim etti. Artık kendi şehrimizde, kendi evimizde yaşıyoruz. Maalesef hiçbir kalem adamının bu büyük mutluluğu anlatmaya gücü yetmez. Benim de gücüm yetmiyor. Bu öyle bir mutluluktur ki bunu sadece yaşamak lazım."

- "32 yıl sonra döndüğüm zaman bayrağımı da getirdim"

Kerimli, arkadaşlarının "Bu mutluluğu doya doya yaşa." dediğini aktararak, "Fakat Şuşa'da hiçbir şeyden doyulmuyor. Şuşa tüm yaraların sağaldığı yerdir. Yaralarımız tam sağalacak mı bilemiyorum fakat artık sağalmaya başladı. Ömrümün sonuna kadar burada yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

Şuşa işgal edildiğinde sadece askeri üniforması ve Azerbaycan bayrağıyla şehri terk ettiğini dile getiren Kerimli, "Şuşa'ya döneceğime inanıyordum. Şuşa'dan çıktığımda yanıma aldığım Azerbaycan bayrağı benim için paha biçilmeyen bir servet. 32 yıl sonra döndüğüm zaman bayrağımı da getirdim. Bu bayrak evimizdeki en değerli eşyadır." dedi.

Tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri kabul edilen Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermeni güçlerince işgal edilmişti. Şuşa, 8 Kasım 2020'de Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılmıştı.