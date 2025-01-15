Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer’i makamında ziyaret ederek önemli görüşmeler yaptı.

Mobilya sektöründe iş birliği fırsatları görüşüldü

Ziyarete, Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Burcu Uğantaş ve komisyon üyeleri katıldı. Görüşmede, Karabağlar’ın mobilya sektöründeki potansiyeline dikkat çekildi. Almanya’nın önde gelen mobilya üretim şehirleriyle iş birliği fırsatları konuşuldu ve Mobilya Akademisi'nin bu bağlamda nasıl bir rol oynayabileceği tartışıldı.

Karabağlar’ın uluslararası ilişkileri gelişiyor

Karabağlar Belediyesi AB Komisyonu, ilerleyen dönemde farklı ülkelerin konsolosluklarıyla da görüşmeler yapmayı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı planladıklarını belirtti. Bu tür görüşmelerin, Karabağlar’ın uluslararası iş birliği ağını güçlendireceği ifade edildi.