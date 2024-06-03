Karabağlar Belediyesi, vatandaşlarına yönelik sunduğu hizmetleri aralıksız sürdürüyor. LGS sınavı günü, okul önlerine ikram aracı hizmeti sunuldu. Bu hizmetin yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, okulları ziyaret ederek öğrencilerin ve ailelerinin heyecanlarına ortak oldu.

Öğrencilere ve ailelerine ikram aracı hizmeti sunuldu

Başkan Kınay, sınav günü mevcut 3 ikram aracını öğrencilerin, velilerin ve sınav görevlilerinin hizmetine sunduklarını belirtti. Başkan Kınay, Naci Şensoy Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İnönü Anadolu Lisesi'nde hizmet verdiklerini ve ilerleyen sınavlarda da ikram araçlarını başka okullara yönlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

Ailelerden Başkan Kınay'a teşekkür

Çay ve su ikramı için Başkan Kınay'a teşekkür eden vatandaşlar, verilen hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdiler. Başkan Kınay ise öğrencilerin eğitim hayatlarında her zaman yanlarında olacaklarını ve en büyük destekçileri olacaklarını vurguladı.