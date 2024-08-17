17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. 25 yıl sonra bile, o kara gecede yaşanan acılar ve kayıplar unutulmadı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu acı olayın yıldönümünde yaptığı açıklamayla, deprem sonrası yaşananları ve geleceğe dair mücadelelerini dile getirdi.

"Sesimi duyan var mı?"

Başkan Helil Kınay, açıklamasında "Sesimi Duyan Var mı!" diyerek, Marmara Depremi'nin acısını yeniden hatırlattı. "25 yıl oldu... Resmi açıklamalara göre: 17.480 kişi öldü, 23.780 kişi yaralandı. 285.000’in üzerinde konut, 42.000’in üzerinde işyeri zarar gördü. 133.683 bina yıkıldı. Binlerce hayat, anılar, umutlar, gelecek, 45 saniyede yok oldu," sözleriyle felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kınay, "Acı ve kayıplarını anarken kelimeler yetersiz kalıyor..." diyerek, yaşananları ifade etmenin zorluğuna dikkat çekti. Geçen yıl yaşanan 6 Şubat Depremi'ne de atıfta bulunan Kınay, bu depremle birlikte bir kez daha enkaz altında kaldıklarını belirtti.

Kınay'dan çağrı

"Bilimden, mühendislikten, planlamadan, liyakattan, kamu ve doğa yararından uzak rant politikalarının sonuçlarıyla afete dönüşen hayatımızda, kayıpları yaşamaya, bedelini ağır ödemeye devam ediyoruz" ifadeleriyle Kınay, yaşanan felaketlerin ardında yatan sebepleri ve sorumluları açıkça ortaya koydu.

Başkan Kınay, "Biz sebepleri, sonuçları, sorumluları hiç UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ..." diyerek, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Sağlıklı, dirençli ve yaşanabilir kentler için insanca yaşam mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

"Sesimi Duyan Var mı!"



25 yıl oldu...



Resmi açıklamalara göre: 17.480 kişi öldü, 23.780 kişi yaralandı. 285.000’in üzerinde konut, 42.000’in üzerinde işyeri zarar gördü. 133.683 bina yıkıldı. Binlerce hayat, anılar, umutlar, gelecek, 45 saniyede yok oldu...



Acı ve kayıplarını… pic.twitter.com/avMLjJtsX7 İzmir’de deprem direnci için büyük hamle August 17, 2024