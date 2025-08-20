Karabağlar Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele amacıyla kurulan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), 25 Mayıs 2024’te hizmete girdi. Açıldığı günden bu yana binlerce kişiye umut olan ofis, geçen 15 ayda toplam 1418 kişinin iş bulmasını sağladı. Bunlar arasında 833 kadın, 585 erkek ve 31 engelli birey yer aldı.

Karabağlar’da iş arayanlarla işverenler buluştu

BİO, Karabağlar’da yaşayan iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirerek adeta bir köprü görevi gördü. Sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen toplu iş görüşmeleri sayesinde sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel hızla temin edildi.

Başkan Kınay işsizliğe çözüm üretiyor

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikten kısa süre sonra Bölgesel İstihdam Ofisi’ni hayata geçirdi. Başkan Kınay, “Tüm Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan işsizliğe Karabağlar’dan çözüm üretmeye çalışıyoruz. BİO aracılığıyla sektör temsilcileriyle hemşerilerimizi bir araya getirerek onları eğitimleri, yetenekleri ve firmaların talepleri doğrultusunda uygun işlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanımızın iş sahibi olmasını sağladık. Amacımız her mahallede, her haneye dokunmak. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız” dedi.

İstihdam süreci hız kesmeden devam ediyor

BİO, iş arayanların yeteneklerini ve eğitimlerini analiz ederek firmaların ihtiyaçlarına uygun pozisyonlarla eşleştirmeyi sürdürüyor. Bu sayede Karabağlar’daki istihdam oranı yükselirken, vatandaşların ekonomik hayatına katkı sağlanıyor.