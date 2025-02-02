Karabağlar Belediyesi, spor okullarına katılan 850 öğrenciye unutulmaz bir sömestr etkinliği sundu. Basketbol, voleybol ve futbol branşlarında eğitim gören genç sporcular, “Sömestr Spor Şenliği”nde hem eğlenip hem yeteneklerini sergileyerek büyük bir heyecan yaşadı.

İki gün boyunca sürprizlerle dolu etkinlikler

Sömestr tatili boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde basketbol ve voleybol maçları İhsan Alyanak Spor Salonu’nda, futbol maçları ise Sevgi Mahallesi Halı Sahası’nda yapıldı. Genç sporcular, maçlar yaparak kıyasıya yarıştı ve yeteneklerini izleyenlerle paylaştı.

Başkan Kınay ve Başkan Yardımcısı Uğantaş’tan destek

Şenliğin finalinde Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Başkan Yardımcısı Burcu Uğantaş, etkinliklere katılarak sporculara eşlik etti. Başkan Kınay, dereceye giren öğrencilere kupa takdim etti ve tüm katılımcılara anı madalyası verdi.

Spor, sağlıklı bir geleceğin teminatıdır

Başkan Helil Kınay, şenlikte yaptığı konuşmada, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yaparak sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlamak en önemli önceliklerimizden biri. Karabağlar’da sporu teşvik etmeye, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni imkânlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2024’te 6.800 kişiye spor hizmeti sunuldu

2024 yılı boyunca Karabağlar Belediyesi Spor Okulları, 16 tesis ve 23 spor hocasıyla toplamda 6.800 kişiye spor hizmeti sundu. 2025 yılı için bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kınay, sporun ve dayanışmanın büyütülmeye devam edileceğini vurguladı.