İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yalnızca 9 ay geçmesinin ardından görevinden istifa etti. Güler, 16 Nisan 2024'te Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Siyasi ve sosyal açıdan yakın isimdi, görüş ayrılığı yaşandı

Başkan Kınay’a en yakın isimlerden biri olan Güler’in, belediye başkanıyla bazı politik konularda fikir ayrılığına düştüğü öğrenildi.

Daha önce Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanlığı yapan Güler, Belediye Başkanı Helil İnay Kınay ile uzun yıllar TMMOB çatısı altında ortak projelerde çalışmıştı. Karabağlar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Güler, belediyenin teknik müdürlükleriyle sorumluydu ve aynı zamanda Karabağlar Belediyesi İmar Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu