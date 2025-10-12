Karabağlar Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Farkındalık eğitimleri düzenlendi



Belediyede görev yapan tüm personele yönelik düzenlenen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimlerinde; enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Entegre yönetim sistemi temsilcileri belirleniyor



Her birimden temsilciler atanarak Entegre Yönetim Sistem Temsilcileri belirlendi. Bu temsilcilere Meclis Üyesi Rahile Yeni tarafından ISO 9001 & ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi verildi. Başarılı olan çalışanlar, Kasım ayında yapılacak ilk entegre iç denetimde görev alacak.

Başkan Kınay’dan açıklama



Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, eğitim sürecini yakından takip ederek, “Bu çalışma yalnızca bir belge alma çabası değil, topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluğun göstergesidir” dedi.

Gelecek planları



Belediye, önümüzdeki dönemde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartları da entegre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek.