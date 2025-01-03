Karabağlar Belediyesi, iş arayanlara sunduğu istihdam desteğini dijital ortama taşıdı. BİO ile iş bulmak artık çok daha kolay. Karabağlar Belediyesi, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisi’ni (BİO) dijital platforma taşıdı. Artık “www.karabaglarbio.com” adresi ve QR kod sistemi üzerinden hizmet veren BİO, iş arayan vatandaşlarla işverenler arasında etkili bir köprü oluşturuyor. Vatandaşlar, belediyeye gelmeden çevrimiçi olarak kolayca kayıt yaptırabiliyor.

800'den fazla kişiye istihdam sağlandı

25 Mayıs 2024'te faaliyete geçen BİO, bugüne kadar 37 firma ile iş birliği yaparak 84 toplu görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sayesinde 800'den fazla kişi iş sahibi oldu. İşe yerleştirilenlerin %50'si kadınlardan, %17'si ise özel gereksinimli bireylerden oluşuyor.

Dijitalleşme ve İŞKUR destekli hizmet

İŞKUR'un bir hizmet noktası olarak faaliyet gösteren BİO, dijitalleşme adımıyla hizmetlerini daha erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar, “www.karabaglarbio.com” adresine veya QR kod sistemi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kayıt sonrası, iş arayanlar firma yetkilileriyle birebir görüşme imkânına sahip oluyor.

“Amacımız işsizliği en düşük seviyeye çekmek”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, istihdam ofisinin dijitalleşmesiyle vatandaşlara daha kolay hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Amacımız işsizliği en aza indirmek” diyen Kınay, BİO'nun iş arayanları yeteneklerine uygun firmalarla buluşturduğunu, esnafa dağıtılan QR kod stickerları ile daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.