Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, inşaat atığı ve moloz dökenlere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Son iki hafta içinde, yasa dışı döküm yaptığı belirlenen 5 kişi tespit edilerek, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4. maddesi gereğince toplam 283 bin lira ceza kesildi. Zabıta ekipleri, gündüz, akşam ve gece olmak üzere 24 saat boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Başkan Kınay: "Karabağlar Bizim Evimiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçeyi kendi evleri olarak gördüklerini ve sokakların temiz ve sağlıklı kalması için çalıştıklarını belirtti. Başkan Kınay, “Denetimlerimiz artarak devam ediyor. Sokaklara gelişi güzel dökülen moloz, izmarit ve mobilya atıkları hem çevreyi kirletiyor hem de haşere ve sinek problemlerine yol açıyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimizi sıkılaştırarak bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın Desteğini Bekliyoruz”

Başkan Kınay, Karabağlar halkının da temiz sokaklar konusunda duyarlı olacağına inandığını ifade ederek, belediye ekipleri ile birlikte vatandaşların da Karabağlar’a sahip çıkmasını beklediklerini söyledi. Kınay, “Bu süreci hep birlikte yürüterek daha temiz ve yaşanabilir bir Karabağlar inşa edeceğiz” diyerek vatandaşlardan destek istedi.