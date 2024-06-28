Karabağlar Belediyesi, Kaçak Yapılarla Mücadelede Kararlı

Karabağlar Belediyesi, Uzundere Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapılarla ilgili detaylı bir açıklama yaparak, hukuki süreci ve yaşananları kamuoyuyla paylaştı. İlçe genelinde yapılan yerinde incelemeler sonucunda, mevcut imar planına aykırı olarak inşa edilen yapıların bulunduğu belirlendi. Belediye tarafından yapılan tespitlerde, söz konusu alanın çocuk oyun alanı, park, yol ve ağaçlandırılacak alan olarak belirlendiği ve bu nedenle üzerindeki yapıların mevcut imar durumu karşısında ruhsatlandırılamayacağı ortaya konuldu.

Yasal işlemler başladı

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca, ruhsatsız yapıların yıkımı için yasal işlemlere başlandı. Ancak, yıkım sürecinde çeşitli engellerle karşılaşıldı. Mahkeme süreçleri boyunca alınan yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, Belediye'nin yıkım kararları hukuka uygun bulundu ve yargı kararlarıyla desteklendi.

Güvenlik süreci etkiledi

28 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilmek istenen yıkım işlemi sırasında güvenlik güçlerinin hazır bulunmaması nedeniyle işlem tamamlanamadı. Belediye, mevzuat gereği gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını talep etti.

Karabağlar Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelede yasal sorumluluklarını eksiksiz yerine getireceğini ve ilçenin çarpık yapılaşma sorununu önlemek için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.