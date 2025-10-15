Karabağlar Belediye Meclisi, 2026 Mali Yılı Bütçesi’ni oy çokluğuyla kabul etti. Gider bütçesi 5 milyar TL, gelir 4 milyar 675 milyon TL, borçlanma tutarı ise 325 milyon TL olarak belirlendi.

Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında yapıldı. Bütçe görüşmelerinin ardından 2026 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Kınay, bütçenin temel hedefinin hizmette sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

“Yaptığımız her planın ve harcadığımız her kuruşun sonuna kadar arkasındayız.”

Başkan Kınay, personel giderlerinin toplam bütçenin yüzde 60’ını oluşturduğunu belirtti. Kadrolu işçiler, memurlar ve şirket personeli bu kapsama dahil.

“Göreve geldiğimizden bu yana personel artışımız olmadı; emekliliklerden dolayı azalma oldu, işten çıkarma yaşanmadı.”

Belediye filosunu da yenileyen Kınay, 51 hizmet aracı alındığını ve bu sayede 2025 yılına göre 40 milyon TL tasarruf sağlandığını açıkladı. Yeni araçlarla birlikte hizmetlerin aksamadan devam edeceği vurgulandı.

Başkan Kınay, Karabağlar’daki kentsel dönüşüm alanlarında TOKİ ve ilgili kurumlarla ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

“540 hektarlık alanda kentsel dönüşüm önceliğimizdir. 16 yıldır süren bu sorunun çözümü için TOKİ ve ilgili kurumlarla ortak masada buluşmamız gerekiyor.”

Meclis üyelerine birlik çağrısı yapan Başkan Kınay, tartışmalara ve gereksiz kavgaya izin vermeyeceklerini söyledi:

“Karabağlar’ın konuşulmasını isterim. Eksikler varsa birlikte düzeltelim. Eleştiren ama dinleyen olmak zorundayız.”

Meclis toplantısında, Meme Kanseri Farkındalık Günü kapsamında Başkan Kınay ve meclis üyeleri pembe kurdele takarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.