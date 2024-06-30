İzmir'de önceki gün meydana gelen yangınlar Karabağlar Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Menderes, Bornova ve Selçuk'ta yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekipler, özellikle Selçuk'taki yangında hayvanların tahliyesi için önemli bir rol üstlendi.

Hayvanlar tahliye edildi

Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selçuk'taki yangın bölgesine hızla müdahale etti. Üç araçla bölgeye ulaşan ekipler, öğlen saatlerinden geceye kadar süren bir çalışmayla bölgedeki hayvanları tahliye etti. Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi'ne getirilen 17 kedi, veterinerlik işlemlerinden geçirildi.

Sürecin takipçileri

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e destek olmak için bölgeye gitti. Yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Kınay, tüm ekiplerin sürecin takipçisi olduğunu ve gerektiğinde destek için hazır olduklarını vurguladı.