İzmir Karabağlar Belediyesi, İŞKUR(Türkiye İş Kurumu) resmi sitesi üzerinde paylaştığı ilana göre belediye toplamda 8 adet zabıta memuru alacak.
KPSS P93 puan türü üzerinden alım yapacak olan belediye, en az 65 puan istiyor. 1 kadın, 7 erkek zabıta memuru alacak Karabağlar Belediyesi, 26 Temmuz'a kadar ilanı açık tutacak.
İlana başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi sitesi https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/ üzerinden ilanın ayrıntılarına erişebilirler.
Editör: Engin Keskin