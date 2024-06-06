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KPSS P93 puan türü üzerinden alım yapacak olan belediye, en az 65 puan istiyor. 1 kadın, 7 erkek zabıta memuru alacak Karabağlar Belediyesi, 26 Temmuz'a kadar ilanı açık tutacak.

İzmir Karabağlar Belediyesi, İŞKUR(Türkiye İş Kurumu) resmi sitesi üzerinde paylaştığı ilana göre belediye toplamda 8 adet zabıta memur u alacak.

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