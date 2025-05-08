Karabağlar Belediyesi’nde görev yapan 16 aday memur, düzenlenen törenle yemin ederek memuriyet statüsüne geçti. Yemin töreni, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yemin törenine katılım yoğundu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve memurların ailelerinin katıldığı tören, aday memurların Türk bayrakları önünde okunan yemin metnini hep bir ağızdan tekrarlamasıyla başladı. Memurlar, devlete bağlılık ve sadakat sözü verdi.

Başkan Kınay “Bugün burada olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum”

Törende konuşma yapan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Hep beraber daha iyi günlerde sayımızı, inancımızı, mücadelemizi ve izimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada olmaktan ve bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Umarım sizler de bu yolculukta yeni arkadaşlarınıza el vererek dayanışmayı ve gücü büyütürsünüz. Hoş geldiniz, nice güzel çalışmalar ve güzel günler olsun" dedi.

Törenin ardından Başkan Kınay, yemin eden memurları tek tek tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Kınay, yeni memurların katılımıyla belediye olarak daha da güçlendiklerini ifade etti.