Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan can dostlarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir paydaş toplantısı düzenledi. Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, hayvan sağlığı ve koruma konularında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıya Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlar katıldı. Belediye Başkanı Helil Kınay, toplantının ana temasının ortak akılla çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Başkan Kınay’dan ortak çalışma çağrısı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, toplantıda yaptığı konuşmada, can dostlarının yaşam haklarına saygı gösterdiklerini belirterek, “Karabağlar’da tüm hayatı can dostlarımızla paylaşıyoruz ve bu sürece katkı sağlamak için çalışıyoruz. Ortak akılla sorunları çözmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Kınay, yeni yasa değişikliklerinin uygulama eksiklikleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve bu eksikliklerin giderilmesi için ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Veteriner İşleri Müdürü Yılmaz’ın açıklamaları

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ezgi Yılmaz, ilçede üç hayvan sağlığı merkezinin aktif olarak çalıştığını söyledi. Yılmaz, “Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Sahiplendirme, sosyal medya paylaşımları ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız destekle can dostlarımızı yaşatacağız” dedi. Ayrıca, yapılacak çalışmalara destek vermek isteyenlerin belediyeye ulaşabileceklerini belirtti.

Yasa değişiklikleri ve paydaşların görüşleri

Toplantıda, 5195 sayılı hayvan koruma kanununda yapılan değişiklikler ve öneriler ele alındı. Katılımcı firma temsilcileri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yasa değişiklikleri hakkında görüşlerini paylaştı. Toplantının sonunda, katılımcılar Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği bu ortak paydaş toplantısından memnuniyetlerini ifade etti.

“Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız”

Toplantının sonunda Başkan Kınay, “Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız ve doğru uygulamaları göstermek için değerli görüşlere ihtiyacımız var. Yaşatmayı seçen ve sorunları ortak akılla çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek toplantıyı sonlandırdı.