Kendilerini Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak tanıtan bazı kişi ya da kişilerin vatandaşlardan yardım için para istedikleri duyumları üzerine Karabağlar Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Belediyenin yürüttüğü hiçbir yardım kampanyası bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşmaları halinde durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, herhangi bir talepte bulunarak kendilerinden yardım talep eden dolandırıcılara itibar etmemeleri önemli rica olunur” denildi.